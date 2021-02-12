Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2021-м появится еще 20 круглогодичных ярмарок

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

За 2021-й в столице планируют построить еще 20 круглогодичных ярмарок. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новой ярмарки в Братееве.

По его словам, подобные объекты собираются возвести в половине столичных районов. Часть площадок уже оборудована городками для проведения фестивалей. Кроме того, рядом с ними установлены спортивные объекты.

Сергей Собянин уточнил, что всего в Москве построено уже 40 круглогодичных ярмарок.

— Надеюсь, эта форма понравится москвичам и будет развиваться дальше, — отметил глава города.

Ярмарку в Братееве открыли возле выхода со станции московского метро «Алма-Атинская». Благодаря удобному расположению ежедневно ее посещают 600–650 человек, сообщает РИА Новости.

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