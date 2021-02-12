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Стало известно, когда ВОЗ опубликует доклад по итогам визита в Ухань
Фото: twitter.com/carriesheffield

Стало известно, когда ВОЗ опубликует доклад по итогам визита в Ухань

Кирилл Николаев

В мире

Международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая побывала в Ухане для выяснения источника распространения коронавирусной инфекции, на следующей неделе опубликует предварительный доклад по итогам визита. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время специалисты работают над обобщающим докладом.

Напомним, специалисты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января, после чего их поместили на обязательный двухнедельный карантин. Они начали свою работу с 29 января. Эксперты успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса, а также рынок морепродуктов «Хуанань», сообщает РИА Новости.

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