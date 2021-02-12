ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19 при наличии антител

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных случаях заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

По ее словам, подобная информация поступала из ЮАР. Отмечалось, что уже переболевшие люди могли вновь заразиться.

Сваминатан отметила, что в настоящее время ведутся исследования о том, насколько хватает иммунитета от коронавируса у людей, которые уже сами переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит заболевание в легкой форме, сообщает РИА Новости.

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