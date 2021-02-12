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Набиуллина: Потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпан
Фото: Пресс-служба Госдумы

Набиуллина: Потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпан

Кирилл Николаев

Экономика

Цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, но она еще будет оставаться мягкой в течение этого года. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет проходить постепенно.

— Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, — цитирует Набиуллину Интерфакс.

Ранее Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента. По словам Набиуллиной, Банк России не рассматривал на заседании вопрос о снижении ключевой ставки. Она отметила, что Международный валютный фонд (МВФ), когда формулировал свои предложения, скорее всего, исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.

Читайте также: Набиуллина: Банк России не рассматривал вопрос о снижении ключевой ставки

Банк РоссиирискЭльвира Набиуллина
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