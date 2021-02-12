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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Фото: moscow-live

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Ростислав Зубков

Экономика

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента. Такое решение регулятор принял в пятницу, 12 февраля, на первом в 2021 году заседании.

— Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, — указано в релизе ЦБ.

Напомним, в 2020 году Центробанк впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Так, уже в июле ставка была снижена до исторического минимума — 4,25 процента.

После отмены некоторых коронавирусных ограничений наблюдалось ослабление рубля и вместе с тем оживление спроса, что привело к разгону инфляции. В связи с этим регулятор в начале осени был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. С тех пор ЦБ уже четыре раза, включая сегодняшний, сохранял ставку на уровне 4,25 процента.

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