Набиуллина: Банк России не рассматривал вопрос о снижении ключевой ставки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Банк России не рассматривал на заседании вопрос о снижении ключевой ставки, несмотря на советы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Мы считаем, что при развитии ситуации в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По ее словам, МВФ, когда формулировал свои предложения, скорее всего, исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.

Ранее Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента.

Напомним, в 2020 году Центробанк впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Так, уже в июле ставка была снижена до исторического минимума — до 4,25 процента.

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