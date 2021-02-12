Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Набиуллина: Банк России не рассматривал вопрос о снижении ключевой ставки
Фото: Пресс-служба Совфеда

Набиуллина: Банк России не рассматривал вопрос о снижении ключевой ставки

Кирилл Николаев

Экономика

Банк России не рассматривал на заседании вопрос о снижении ключевой ставки, несмотря на советы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Мы считаем, что при развитии ситуации в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По ее словам, МВФ, когда формулировал свои предложения, скорее всего, исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.

Ранее Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента.

Напомним, в 2020 году Центробанк впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Так, уже в июле ставка была снижена до исторического минимума — до 4,25 процента.

Читайте также: Набиуллина заявила, что льготная ипотека должна сохраниться в отдельных регионах

Банк Россииключевая ставкаЭльвира Набиуллина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Все мнения
О проекте