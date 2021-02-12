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Набиуллина заявила, что льготная ипотека должна сохраниться в отдельных регионах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Набиуллина заявила, что льготная ипотека должна сохраниться в отдельных регионах

Кирилл Николаев

Общество

Программа льготной ипотеки должна сохраниться в российских регионах с низким объемом ввода жилья. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, также в этих регионах необходимы программы для молодых семей.

Набиуллина отметила, что льготная ипотека под 6,5 процента вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю «съело» весь эффект от снижения ставки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Программа должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Мутко заявил о необходимости скорректировать программу льготной ипотеки

российские регионыльготная ипотекаЭльвира Набиуллина
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