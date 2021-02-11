Мутко заявил о необходимости скорректировать программу льготной ипотеки

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Программа льготной ипотеки стала эффективной временной мерой для поддержки населения и застройщиков. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, программа достигла своих целей. В ряде регионов спрос вырос настолько, что цены на новостройки увеличились до 20 процентов. Тем не менее Мутко считает, что эту программу нужно скорректировать, чтобы ее эффект не был нивелирован.

— Нужно найти регионы, где нет такого роста цен, где спрос не так удовлетворен, — заявил он в эфире телеканала РБК.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Программа должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

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