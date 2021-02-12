Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты «Тройка» к 14 февраля
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты «Тройка» к 14 февраля

Никита Абрамов

Город

Департамент транспорта Москвы выпустил особенные карты «Тройка», приуроченные ко Дню всех влюбленных. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба Дептранса.

— 14 февраля их можно будет купить во всех кассах внутри Кольцевой линии. Это те же карты, которые мы разыгрываем на нашем лендинге, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Выиграть такие карты можно, прислав романтическую историю, которая произошла в Московском метро.

Читайте также: Дептранс призвал москвичей быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

карта «Тройка»Департамент транспорта МосквыМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте