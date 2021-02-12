Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты «Тройка» к 14 февраля

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Департамент транспорта Москвы выпустил особенные карты «Тройка», приуроченные ко Дню всех влюбленных. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба Дептранса.

— 14 февраля их можно будет купить во всех кассах внутри Кольцевой линии. Это те же карты, которые мы разыгрываем на нашем лендинге, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Выиграть такие карты можно, прислав романтическую историю, которая произошла в Московском метро.

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