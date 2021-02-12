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Суд в Москве арестовал двух человек по делу об экстремизме
Фото: https://pixabay.com

Суд в Москве арестовал двух человек по делу об экстремизме

Кирилл Николаев

Происшествия

Суд арестовал двух задержанных фигурантов дела запрещенной на территории России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказали в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы.

Фигуранты дела будут находиться под стражей до 10 апреля 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время ряд граждан, которые знали о вступившем в законную силу решении Верховного суда о запрете работы указанной организации, создали действующее подразделение. Встречи участников группы проходили в квартире дома по улице Дыбенко. Уголовное дело заведено по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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