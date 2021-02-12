Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиолог объяснил, зачем нужны данные о животном-хозяине COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эпидемиолог объяснил, зачем нужны данные о животном-хозяине COVID-19

Кирилл Николаев

Животные

Установить животное-хозяина коронавируса необходимо, в частности, для оценки риска возникновения новых эпидемий. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, ученым важно знать, кто является носителем вируса в природе. Это необходимо для оценки рисков новых заносов вируса в популяцию людей. Кроме того, знать хозяина вируса также нужно для понимания, как защищать животных, прежде всего, домашних и одомашненных. Они могут служить дополнительным источником инфицирования.

— Данные сведения необходимы с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми мы можем столкнуться в будущем, — цитирует Дедкова РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19 при наличии антител

ученыеживотныекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте