Эпидемиолог объяснил, зачем нужны данные о животном-хозяине COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Установить животное-хозяина коронавируса необходимо, в частности, для оценки риска возникновения новых эпидемий. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, ученым важно знать, кто является носителем вируса в природе. Это необходимо для оценки рисков новых заносов вируса в популяцию людей. Кроме того, знать хозяина вируса также нужно для понимания, как защищать животных, прежде всего, домашних и одомашненных. Они могут служить дополнительным источником инфицирования.

— Данные сведения необходимы с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми мы можем столкнуться в будущем, — цитирует Дедкова РИА Новости.

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