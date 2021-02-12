«Меня просто трясет»: беременная актриса Галина Боб попала в ДТП
Находящаяся на последних сроках беременности звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб попала в аварию. Об этом актриса рассказала в Instagram-stories.
Она сообщила поклонникам, что испытала серьезный стресс из-за сложившейся ситуации. Чтобы прийти в себя, девушка приняла успокоительное.
— Меня сейчас просто трясет из-за того, что мы попали в аварию, — говорила актриса дрожащим голосом.
Боб рассказала, что ехала в машине с бабушкой. Вдруг прямо на них поехал другой автомобиль.
— Я, как могла, вывернула. Слава Богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю, — добавила она.
Галина Боб ждет скорого появления на свет дочери. Актриса признавалась, что давно хотела девочку и не смогла сдержать слез, узнав об осуществлении мечты.
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