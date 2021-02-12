Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Меня просто трясет»: беременная актриса Галина Боб попала в ДТП
Фото: instagram.com/galabob/

«Меня просто трясет»: беременная актриса Галина Боб попала в ДТП

Кирилл Николаев

Звезды

Находящаяся на последних сроках беременности звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб попала в аварию. Об этом актриса рассказала в Instagram-stories.

Она сообщила поклонникам, что испытала серьезный стресс из-за сложившейся ситуации. Чтобы прийти в себя, девушка приняла успокоительное.

— Меня сейчас просто трясет из-за того, что мы попали в аварию, — говорила актриса дрожащим голосом.

Боб рассказала, что ехала в машине с бабушкой. Вдруг прямо на них поехал другой автомобиль.

— Я, как могла, вывернула. Слава Богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю, — добавила она.

Галина Боб ждет скорого появления на свет дочери. Актриса признавалась, что давно хотела девочку и не смогла сдержать слез, узнав об осуществлении мечты.

Читайте также: «Пошли тебе ногти накрасим!»: Дава примерил на себя образ отца семейства

беременностьДТПактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте