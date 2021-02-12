Сергей Собянин рассказал об изменениях в районе Братеево

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как изменился район Братеево за последние десять лет. Об этом он сказал в пятницу, 12 февраля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Мы открыли две станции метро, построили новую развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, благоустроили зеленые зоны, — написал глава города.

Также он отметил, что парк в Братееве стал одним из лучших в городе. В нем оборудовано 12 спортивных зон, детские площадки, летний кинотеатр, солярий с деревянными шезлонгами, а также места для барбекю и отдыха у воды.

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