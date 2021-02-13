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Обвиняемого в хранении наркотиков экстрадировали из Индии в Россию
Фото: Пресс-центр МВД России

Обвиняемого в хранении наркотиков экстрадировали из Индии в Россию

Татьяна Плотникова

Происшествия

В Россию экстрадирован из Индии Петр Шалагинов, обвиняемый в хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Министерство внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-центр ведомства, в ходе расследования уголовного дела в ноябре 2011 года по месту жительства Шалагинова прошел обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли более полукилограмма марихуаны.

Шалагинову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако обвиняемый в попытке скрыться от правосудия уехал из России. В итоге его задержали в Индии, в штате Гоа. Власти Индии передали Шалагинова представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, сообщает «МВД Медиа».

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