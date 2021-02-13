Биолог допустила, что вакцинированные могут бессимптомно переносить COVID-19

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Люди, привившиеся от коронавируса, могут оказаться бессимптомными носителями COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, получение вакцины не дает людям права появляться в общественных местах без маски или перчаток. Вакцинированные могут проносить вирус в своей носоглотке, отметила биолог.

— Прививка не гарантирует отсутствия вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни, — пояснила Баранова.

В настоящее время привиться от коронавируса в РФ можно вакциной «Спутник V». Масштабная вакцинация была введена в стране 18 января по указу президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Белоруссия одобрила применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет