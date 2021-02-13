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Биолог допустила, что вакцинированные могут бессимптомно переносить COVID-19
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Биолог допустила, что вакцинированные могут бессимптомно переносить COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

Люди, привившиеся от коронавируса, могут оказаться бессимптомными носителями COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, получение вакцины не дает людям права появляться в общественных местах без маски или перчаток. Вакцинированные могут проносить вирус в своей носоглотке, отметила биолог.

— Прививка не гарантирует отсутствия вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни, — пояснила Баранова.

В настоящее время привиться от коронавируса в РФ можно вакциной «Спутник V». Масштабная вакцинация была введена в стране 18 января по указу президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

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