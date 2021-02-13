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Синоптик заявил, что снегопад в Москве ослабнет к вечеру субботы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Синоптик заявил, что снегопад в Москве ослабнет к вечеру субботы

Анастасия Волоснова

Город

К вечеру субботы, 13 февраля, температура воздуха в Москве опустится до минус 14 градусов, а снегопад начнет ослабевать. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, ветер в столице будет северо-восточным, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Порывы ветра могут достигнуть 13–18 метров в секунду.

— Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами — метели. Временами проявления ненастья будут сильными, — сообщил синоптик.

Он добавил, что столбики термометра в Москве могут опуститься до минус 12–14 градусов. В Подмосковье температура воздуха составит минус 11–16 градусов мороза. Атмосферное давление будет ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба, сообщает РИА Новости.

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