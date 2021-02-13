Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал Китай и Непал во время поздравления жителей КНР с китайским Новым годом в Twitter-аккаунте. На ошибку в публикации указали пользователи.

— От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая — достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны, — написал глава государства.

К поздравлению была прикреплена иллюстрация площади Дурбар в столице Непала Катманду. После сообщений об ошибке публикация была удалена, поздравление позднее было снова опубликовано, но уже без фотографии.

Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера #Китаю високоповажного #XiJinping і дружній 🇨🇳 народ зі #СвятоВесни! У 10-ту річницю стратегічного 🇺🇦 🇨🇳 партнерства засвідчую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю @China_Ukraine_ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021

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