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Владимир Зеленский перепутал Китай и Непал
Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Владимир Зеленский перепутал Китай и Непал

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал Китай и Непал во время поздравления жителей КНР с китайским Новым годом в Twitter-аккаунте. На ошибку в публикации указали пользователи.

— От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая — достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны, — написал глава государства.

К поздравлению была прикреплена иллюстрация площади Дурбар в столице Непала Катманду. После сообщений об ошибке публикация была удалена, поздравление позднее было снова опубликовано, но уже без фотографии.

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Владимир ЗеленскийКитайНовый год
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