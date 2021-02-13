Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более двух тысяч человек борются со снегом у подходов к станциям метро Москвы и МЦК
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Более двух тысяч человек борются со снегом у подходов к станциям метро Москвы и МЦК

Виктория Родимкина

Город

В Москве продолжается круглосуточная борьба со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в субботу, 13 февраля.

Так, более двух тысяч человек на данный момент задействованы в расчистке снега у подходов к станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК) для того, чтобы пассажирам было удобнее зайти в вестибюли.

Помимо этого, в дептрансе уточнили, что около 450 человек очищают парковые пути в депо, чтобы поезда смогли выходить точно по графику. За одну ночь было убрано 2,5 тысячи кубических метров снега.

Также сообщается, что уборка станций в городе проходит круглосуточно, очищаются как платформы, так и сходы с них.

Читайте также: Движение по МКАД и еще трем столичным шоссе осложнено из-за снегопада

московское метрокоммунальные службыснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте