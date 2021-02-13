Более двух тысяч человек борются со снегом у подходов к станциям метро Москвы и МЦК

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Москве продолжается круглосуточная борьба со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в субботу, 13 февраля.

Так, более двух тысяч человек на данный момент задействованы в расчистке снега у подходов к станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК) для того, чтобы пассажирам было удобнее зайти в вестибюли.

Помимо этого, в дептрансе уточнили, что около 450 человек очищают парковые пути в депо, чтобы поезда смогли выходить точно по графику. За одну ночь было убрано 2,5 тысячи кубических метров снега.

Также сообщается, что уборка станций в городе проходит круглосуточно, очищаются как платформы, так и сходы с них.

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