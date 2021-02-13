Ко дню рождения поэта И. А. Крылова: изучаем творчество баснописца вместе с МЭШ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Познакомиться с малоизвестными фактами из жизни русского Лафонтена, узнать о его удивительном творческом пути и непростой дороге к литературному успеху учащиеся столицы могут, заглянув на страницы библиотеки Московской электронной школы.

Поэт, публицист и переводчик, издатель сатирико-просветительских журналов и, конечно, автор множества удивительных басен Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1769 года. Сын армейского офицера, не получивший никакого системного образования, Крылов всю жизнь тянулся к знаниям. Рано оставшись без отца, он был вынужден начать работать, чтобы хоть как-то поддержать мать и младшего брата. По легенде, в наследство будущему литератору достались любовь к чтению и огромный сундук с книгами.

Интерактивный контент МЭШ поможет ребятам найти необходимую дополнительную информацию, быстро и эффективно выполнить домашнее задание и качественно подготовиться к экзаменам. Школьники познакомятся с жанровыми характеристиками басни и вспомнят такие определения, как «эзопов язык», «аллегория», «олицетворение» и «мораль». А еще — с удовольствием перечитают истории наиболее известных героев всеми любимых произведений Крылова: доверчивой Вороны и хитрой Лисицы, храброй Моськи и легкомысленной Стрекозы и еще многих других.

В интерактивном сценарии урока для средней школы «И. А. Крылов. «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик» ребята обобщат знания о творчестве баснописца и разовьют свои метапредметные умения. Школьники повторят такие литературоведческие определения, как «басня», «аллегория» и «мораль», а также выполнят интерактивное задание, соотнеся строки произведения с его названием. Учащиеся посмотрят видеофрагмент, посвященный произведениям Крылова, и ответят на предложенные вопросы. Кроме того, восстанавливая пропуски в предложенной таблице, школьники проверят свое знание авторских текстов.

Игра на нескольких музыкальных инструментах и свободное владение четырьмя языками — всему этому Иван Крылов обязан прежде всего самообразованию и чтению. Его привлекает литературная деятельность, и он пробует себя в жанре комедии. Свое первое произведение, комическую оперу «Кофейница», молодой человек написал в 15 лет. Уже в ней язык будущего последователя Эзопа и Лафонтена поражает богатством и выразительностью. Трудно сказать, по какой причине, но пьеса прошла практически незамеченной.

Установить соответствие между названием басни и предложенными иллюстрациями второклассники смогут, заглянув в приложение «И. А. Крылов. Басни».

Большую роль в судьбе и творчестве писателя сыграло появление в Санкт-Петербурге общедоступного театра. Молодому человеку было всего 18 лет, когда он решительно бросает службу в канцелярии и начинает заниматься исключительно литературой.

Открыв сценарий урока для пятых классов «И. А. Крылов. «Свинья под дубом», школьники узнают, что такое «зачин», «олицетворение», «развернутый сюжет» и «троекратный повтор». В ходе урока ребята совместят цитаты известных басен с их героями и иллюстрациями, посмотрят анимированный мультфильм «Свинья под дубом» и ответят на вопросы, предложенные учителем. Поводя итоги урока, учащиеся сформулируют основные жанровые признаки басни и выберут одну из них для заучивания наизусть в качестве творческого домашнего задания.

Первая трагедия Ивана Андреевича Крылова — «Филомела» — стала обычным подражанием классикам и не произвела на читателей практически никакого впечатления. Тогда он решает перейти к «низкому» жанру комедий, а затем начинает пробовать свое перо в жанре басни. К сожалению, его первые произведения — едкие и саркастичные — также остаются почти незамеченными. Испытав ряд неудач в творчестве и попробовав себя на издательском поприще, Крылов уезжает из столицы.

Кто из персонажей коварный, лживый и находчивый, а кто падкий на лесть, доверчивый и не очень умный? Составить сравнительную характеристику героев басни «Ворона и лисица» ученики младшей школы смогут, поработав в интерактивном приложении «И. А. Крылов «Ворона и лисица».

Он возвращается в столицу в возрасте 27 лет и вновь начинает писать. По свидетельствам современников, за это время литературный уровень его произведений несравнимо вырос. Удивительно, но жанр басни был как будто специально создан для склонного к насмешкам, пессимизму и сатирическому восприятию действительности Ивану Крылову.

Из-под его пера выходят неординарные переводы басен Лафонтена: «Разборчивая невеста», «Дуб и трость», «Старик и трое молодых». Впервые Крылов получает читательское признание и значимый для него положительный отзыв русского поэта и баснописца Ивана Дмитриева. В театре ставятся две комедии Крылова: «Модная лавка» и «Урок дочкам». Пьесы резко высмеивали преклонение перед всем иностранным — на волне антифранцузских настроений 1812 года эти произведения были встречены с энтузиазмом.

В интерактивном приложении для 5-го класса «И. А. Крылов. Волк на псарне» школьники самостоятельно впишут пропущенные в тексте басни слова. Заполнив корректно все пропуски, учащиеся проверят уровень знания текста литературного произведения и смогут пополнить свой словарный запас.

Некоторое время спустя публикуется первый сборник И. А. Крылова, состоящий из 23 его работ, включая знаменитую басню «Слон и Моська». С этого момента наступает отчетливая «полоса признания и везения» в жизни автора. Его работы впервые востребованы читательской аудиторией, он занимает серьезную должность в Монетном департаменте, а через два года переходит на работу в Императорскую публичную библиотеку, где прослужит почти 30 лет.

Открыв урок «Литературное чтение. И. А. Крылов. Ворона и лисица» для начальной школы, ребята узнают о древнегреческом баснописце Эзопе, найдут определение, поясняющее фразу «эзопов язык» и прочитают оригинальный вариант знаменитой басни. Учащиеся познакомятся с биографией И. А. Крылова, посмотрят любительский анимационный фильм «Ворона и лисица» и расширят свой словарный запас, подобрав определения для неизвестных им слов. Кроме этого, ребята выполнят задание в формате Всесоюзной проверочной работы.

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