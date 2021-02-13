СК организовал проверку по факту гибели мужчины в шахте лифта на западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Следствие организовало проверку по факту гибели мужчины в шахте лифта на западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ в субботу, 13 февраля.

По предварительной информации, тело мужчины 1968 было обнаружено в лифтовой шахте вечером в пятницу, 12 февраля. Инцидент произошел в доме на Славянском бульваре. На теле погибшего были обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты.

Следствие предполагает, что мужчина мог шагнуть в раскрывшиеся двери лифта, не заметив, что его кабина еще не подъехала к этажу.

СК РФ организовал проверку по факту произошедшего. Специалисты планируют выяснить причины и обстоятельства инцидента. Уточняется, что по результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.

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