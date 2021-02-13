Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК организовал проверку по факту гибели мужчины в шахте лифта на западе Москвы
Фото: СК РФ

СК организовал проверку по факту гибели мужчины в шахте лифта на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Следствие организовало проверку по факту гибели мужчины в шахте лифта на западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ в субботу, 13 февраля.

По предварительной информации, тело мужчины 1968 было обнаружено в лифтовой шахте вечером в пятницу, 12 февраля. Инцидент произошел в доме на Славянском бульваре. На теле погибшего были обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты.

Следствие предполагает, что мужчина мог шагнуть в раскрывшиеся двери лифта, не заметив, что его кабина еще не подъехала к этажу.

СК РФ организовал проверку по факту произошедшего. Специалисты планируют выяснить причины и обстоятельства инцидента. Уточняется, что по результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.

Читайте также: СК сообщил о попытке матери убить троих детей в ТиНАО

смерть мужчинырасследование гибелиГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте