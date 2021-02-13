Диетолог назвала подходящие для Дня святого Валентина блюда

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Диетолог Маргарита Королева рассказала, что в День святого Валентина можно порадовать себя и близких любимыми блюдами. По словам эксперта, следует отталкиваться от предпочтений и особенностей здоровья любимого человека.

Диетолог отметила, что праздник является «жизненным зигзагом», во время которого можно нарушить режим.

— Нет ничего страшного, если мы порадуем друг друга. Главное — сделать этот день праздничным и приятным. Здесь подойдут и вафли, и ягоды, привезенные с Мадагаскара, или любые удивительные вкусные позиции, с которых человек не каждый день начинает утро, — пояснила Маргарита Королева.

Она уточнила, что ритуал «кофе в постель» тоже будет уместен. В напиток можно добавить сливочное мороженое, кусочки банана или клубнику, а также посыпать тертым горьким шоколадом. К кофе можно подать маленький блинчик в форме сердечка, добавила специалист.

При этом Королева раскритиковала приготовление на День всех влюбленных сосисок в форме сердечек. По словам диетолога, сосиски являются не самым лучшим продуктом на столе, сообщает РИА Новости.

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