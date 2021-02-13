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Сергей Собянин поздравил тренера Татьяну Тарасову с днем рождения
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Сергей Собянин поздравил тренера Татьяну Тарасову с днем рождения

Анастасия Волоснова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Об этом глава города написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил мудрость и энтузиазм Татьяны Тарасовой и пожелал ей крепкого здоровья. Мэр столицы добавил, что благодаря тренеру фигурное катание полюбили миллионы жителей страны.

— От всей души поздравляю с днем рождения легендарного тренера Татьяну Тарасову! Уважаемая Татьяна Анатольевна, с вашим именем связаны десятки блестящих побед в фигурном катании. Ваши ученики восхищают филигранной техникой и артистизмом весь мир, — написал Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

В субботу, 13 февраля, Татьяне Тарасовой исполнилось 74 года. За свою долгую жизнь она обучила многих знаменитых фигуристов, среди которых Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Марина Климова, Ирина Роднина и другие спортсмены. Сама Тарасова является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером СССР.

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поздравление с праздникомТатьяна ТарасоваСергей Собянин
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