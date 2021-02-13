Центр поддержки экспорта Подмосковья стал лидером по эффективности в 2020 году

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Центр поддержки экспорта в Московской области занял первое место в рейтинге эффективности за 2020 год. За пять лет своего существования он три года лидирует среди региональных ЦПЭ, сообщил телеканал «360».

Итоги работы региональных центров подвели в рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП». Организатор данной встречи — Российский экспортный центр при содействии регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Московская область по естественным причинам предлагает полностью несырьевой экспорт. В его структуре находится много высокотехнологичных товаров и продукции с высокой добавленной стоимостью.

— Это именно тот экспорт, который, как мне кажется, может и должен расти, если говорить в целом о стране, — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Объем поддержанного экспорта ЦПЭ Московской области за 2020 год — 62,5 миллиона долларов. Десятки компаний пользуются услугами центра каждый год. Многие из них именно за счет такой помощи впервые выходят на зарубежные рынки.

— Мы, конечно, эту поддержку продолжим и постараемся закрепить успех прошлого года, — добавил Духин.

В свою очередь министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что интерес компаний к экспорту постоянно увеличивается. В Подмосковье пять лет функционирует соответствующий специализированный институт — Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Компания предлагает широкий арсенал финансовых и нефинансовых инструментов. Благодаря этому другие предприятия расширяют свою деятельность. За пять лет его услугами воспользовались свыше 4200 компаний.

В 2020 году общий объем экспорта МСП, поддержанного российскими ЦПЭ, перевалил за миллиард долларов. Услугами в центрах воспользовались 3094 отечественные компании.

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