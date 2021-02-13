Дептранс призвал москвичей соблюдать безопасность на дорогах

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Водителей призвали соблюдать безопасность на дорогах Москвы. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что из-за неблагоприятной обстановки в городе участились случаи нарушения правил дорожного движения. Некоторые жители пытаются быстрее добраться до места назначения по трамвайным путям, препятствуя движению транспорта.

Помимо этого, было зафиксировано движение автомобилей по встречной полосе на внешней стороне 14-го километра МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе и улицей Верхние Поля.

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