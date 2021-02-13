Доктор Мясников предсказал появление новой смертельной пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что приближается новая пандемия, которая будет опаснее, чем коронавирус.

По словам врача, COVID-19 стал всего лишь тренировочным процессом перед чем-то «более страшным». Новая инфекция может иметь два пути возникновения. Так, по словам Мясникова, скоро возникнут новые мутации.

— Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас, — сказал врач в беседе с Ura.ru.

Телеведущий отметил, что спасти человечество от новой пандемии сможет только универсальная вакцина от гриппа.

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