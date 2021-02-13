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Москва направила запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта делегации РФ в Вене
Фото: МИД РФ

Москва направила запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва уже направила официальный запрос в компанию Twitter в связи с ограничением доступа к официальному аккаунту делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 13 февраля.

— Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема, — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее стало известно о блокировке аккаунта российской делегации в Вене. Об этом сообщил ее глава Константин Гаврилов. По его словам, причиной ограничения доступа к аккаунту могла стать «альтернативная позиция» России, которую она озвучила на семинаре ОБСЕ.

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