Россия выдала Италии участника мафиозной организации, занимавшегося вымогательством

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Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Россия выдала Италии находящегося в розыске участника мафиозной организации Вячеслава Бану, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что Бану, являясь членом преступного сообщества, применял насилие и угрожал водителям автомобилей, а также владелице молдавской транспортной компании. Таким образом он вымогал у них деньги.

— Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство, — говорится в сообщении.

Обвиняемый был отправлен в Италию в сопровождении специального конвоя, сообщает ТАСС.

Вячеслав Бану был объявлен в розыск в 2013 году. Суд Венеции заочно применил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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