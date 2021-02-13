Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россия выдала Италии участника мафиозной организации, занимавшегося вымогательством
Фото: «Вечерняя Москва»

Россия выдала Италии участника мафиозной организации, занимавшегося вымогательством

Виктория Родимкина

Происшествия

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Россия выдала Италии находящегося в розыске участника мафиозной организации Вячеслава Бану, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что Бану, являясь членом преступного сообщества, применял насилие и угрожал водителям автомобилей, а также владелице молдавской транспортной компании. Таким образом он вымогал у них деньги.

— Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство, — говорится в сообщении.

Обвиняемый был отправлен в Италию в сопровождении специального конвоя, сообщает ТАСС.

Вячеслав Бану был объявлен в розыск в 2013 году. Суд Венеции заочно применил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Прокуратура проведет проверку из-за получения младенцем ожогов в столичном кафе

ИталияРоссияпреступление
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте