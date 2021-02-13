Застрявшие фуры затруднили движение на четырех шоссе в Подмосковье

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Фуры застряли на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе в Подмосковье. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал министерства транспорта Московской области.

Так, дорожная ситуация на данный момент осложнена в Котельниках и Дзержинске, основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за фур, которые застряли на МКАД.

— На Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД, — уточнили в ведомстве.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях, что поможет технике быстрее доехать и провести уборку.

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