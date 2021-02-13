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Спасатели локализовали пожар на строящемся атомном ледоколе в Санкт-Петербурге
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Спасатели локализовали пожар на строящемся атомном ледоколе в Санкт-Петербурге

Юлия Ямпольская

Происшествия

Возгорание произошло в Санкт-Петербурге на атомном ледоколе «Урал», который строят на Балтийском заводе. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе завода.

Уточняется, что огонь распространился на площади пять квадратных метров.

— Локализовали собственными силами. Ущерба нет, — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Они способны проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

В октябре прошлого года главный универсальный ледокол «Арктика» проекта 22220, который был построен на Балтийском заводе, передали Росатому. Он официально вошел в состав российского атомного флота. На данный момент на Балтзаводе строят серийные ледоколы проекта 22220 – «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

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