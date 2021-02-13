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Люлька со строителями сорвалась с высотного здания на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru

Люлька со строителями сорвалась с высотного здания на юго-западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Лобачевского, 120 Карта всех событий

Строительная люлька сорвалась с высоты порядка 60 метров с высотного здания на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 13 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу улица Лобачевского, дом 120, примерно в 17:20. В результате один рабочий погиб, второй находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при обрушении ангара в ТиНАО.

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