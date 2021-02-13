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Все руководство Москвы находится на рабочих местах из-за снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Все руководство Москвы находится на рабочих местах из-за снегопада

Юлия Ямпольская

Город

Все руководители департаментов, префекты, а также все сотрудники коммунальных служб Москвы находятся на рабочих местах из-за снегопада. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, необходимо самому быть на территории и видеть, как проходит уборка.

— Сейчас все мы находимся на рабочих местах ... Все службы, все руководители департаментов, префекты — все находятся на рабочих местах, — сказал заммэра в эфире «Соловьев. Live».

Петр Бирюков напомнил, что цикл уборки столицы от снега по регламенту проводят каждые четыре часа.

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