Прокуратура начала проверку в связи с гибелью строителя на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Лобачевского, 120 Карта всех событий

Столичная прокуратура проверит сведения в связи с гибелью мужчины на строительном объекте на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что строительная люлька сорвалась с высоты порядка 60 метров с высотного здания на юго-западе столицы. Инцидент произошел по адресу улица Лобачевского, дом 120, примерно в 17:20. В результате погиб один человек.

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