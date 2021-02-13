Коммунальщики Москвы приступили к очередному подметанию проезжей части

Фото: Официальная страница Комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook

Коммунальные службы Москвы в 23:00 субботы, 13 февраля, начали очередное сплошное механизированное подметание проезжей части.

Как уточняется в официальном Telegram-канале городского хозяйства Москвы, также проводится подметание тротуаров. После очистки от снега будет проведена противогололедная обработка.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не создавать помехи при прохождении колонн уборочной техники.

Ранее жителей столицы призвали отказаться от поездок на автомобилях: из-за снегопада на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Движение по МКАД периодически перекрывается для прохода уборочной техники.

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