Трамп анонсировал концепцию «блестящего будущего Америки»

Фото: whitehouse.gov

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени представит «концепцию яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки».

Комментируя решение Сената снять с него обвинение в подстрекательстве к мятежу, которое могло стать основанием для вынесения импичмента, Трамп заявил, что стал объектом «величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны». Бывший глава государства отметил, что до него ни один президент не проходил через подобное.

Несмотря на попытку объявления импичмента, Трамп пообещал продолжить «невероятный совместный путь к достижению величия Америки» в интересах всего американского народа.

Бывший лидер США заявил, что предстоит еще много работы, однако конкретных деталей концепции «блестящего будущего Америки» не привел, сообщает телеканал NBC.

Ранее Сенат провел голосование по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу. За импичмент выступили лишь 57 сенаторов при необходимом минимуме в 67 голосов.

Читайте также: Пушков прокомментировал решение Сената США об импичменте Трампа