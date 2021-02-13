Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

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Американский Сенат провел голосование по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу. В ходе голосования достаточное количество сенаторов выступили против предъявляемых бывшему главе государства обвинений.

Объявление импичмента требует минимум двух третей голосов членов Сената (67 из 100). Однако во время голосования за импичмент выступили лишь 57 сенаторов, против — 43. Таким образом, Трамп оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента США.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла резолюцию о начале процесса импичмента по обвинению Трампа в подстрекательстве к мятежу после массовых беспорядков в Вашингтоне. Трампу вменяют призывы к протестам в связи с тем, что он призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.

Вопрос конституционности процесса импичмента был вынесен на голосование в верхней палате американского Конгресса, поскольку до сих пор в истории США не было судебных случаев объявления импичмента бывшему главе государства. В результате большинство членов Сената проголосовали за признание конституционным процесс объявления импичмента.

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