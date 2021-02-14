В шахте на Кузбассе произошло обрушение горной породы
На добывающем предприятии в Новокузнецке Кемеровской области обрушилась горная порода. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.
Как уточняет пресс-служба ведомства, в момент происшествия в шахте находились 98 человек. К настоящему времени на поверхность вышли 93 человека, под землей могут оставаться еще пятеро.
На месте обрушения работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются, сообщается на официальном сайте МЧС РФ.
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