Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В шахте на Кузбассе произошло обрушение горной породы
Фото: pixabay.com 

В шахте на Кузбассе произошло обрушение горной породы

Татьяна Плотникова

Происшествия

На добывающем предприятии в Новокузнецке Кемеровской области обрушилась горная порода. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в момент происшествия в шахте находились 98 человек. К настоящему времени на поверхность вышли 93 человека, под землей могут оставаться еще пятеро.

На месте обрушения работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются, сообщается на официальном сайте МЧС РФ.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело после гибели работника в шахте на Чукотке

обрушенияКемеровская областьшахта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте