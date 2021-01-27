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Возбуждено уголовное дело после гибели работника в шахте на Чукотке
Фото: nornickel.ru

Возбуждено уголовное дело после гибели работника в шахте на Чукотке

Юлия Курганова

Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января. Об этом сообщается в среду, 27 января, на сайте регионального СУСК РФ.

Возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следователей, трагический инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ, поэтому обрушилась кровля.

На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что 5 января при ведении горных работ в шахте, которая находится в 430 километрах от города Эгвекинот Иультинского района, произошло обрушение кровли шахты. В результате происшествия погиб работник ООО «Артель старателей «Шахтер».

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возбудили уголовное делоЧукоткаГСУ СК РФ
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