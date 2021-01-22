Спасатели подняли тела троих погибших в шахте Кузбасса на поверхность

Фото: pixabay.com

Спасатели подняли на поверхность тела троих погибших горняков в шахте Кузбасса. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

На данный момент на месте аварии специалисты продолжают проветривание подземных выработок.

Напомним, в шахте имени С. Д. Тихова в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области произошел выброс метана. Во время обрушения под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, а трое оказались под завалами. Двоих обнаружили практически сразу, поиски третьего велись некоторое время.

По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Читайте также: Тело одного горняка извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке