Спасатели нашли тело третьего горняка, погибшего в шахте в Кузбассе

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Установлено местонахождение тела третьего рабочего, который погиб в шахте в Кемеровской области из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

— Тело третьего погибшего шахтера обнаружено, вскоре оно будет поднято на поверхность, — сказано в сообщение ведомства, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в шахте в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области произошло обрушение, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

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