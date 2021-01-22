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Спасатели нашли тело третьего горняка, погибшего в шахте в Кузбассе
Фото: pixabay.com 

Спасатели нашли тело третьего горняка, погибшего в шахте в Кузбассе

Юлия Курганова

Происшествия

Установлено местонахождение тела третьего рабочего, который погиб в шахте в Кемеровской области из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

— Тело третьего погибшего шахтера обнаружено, вскоре оно будет поднято на поверхность, — сказано в сообщение ведомства, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в шахте в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области произошло обрушение, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Тело одного горняка извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке

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