СМИ: Два человека погибли при обрушении в шахте в Кузбассе

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Двое горняков погибли при обрушении в шахте в Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области, связь с еще одним работником пока отсутствует.

По предварительным данным, в забое произошел выброс метана, после чего часть шахты обрушилась. Всех работников вывели на поверхность, но связь с тремя горняками отсутствовала, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на шахте имени Титова. Она была введена в эксплуатацию в июне 2017 года и является одной из самых новых в регионе.

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