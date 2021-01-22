СМИ: Два человека погибли при обрушении в шахте в Кузбассе
Двое горняков погибли при обрушении в шахте в Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области, связь с еще одним работником пока отсутствует.
По предварительным данным, в забое произошел выброс метана, после чего часть шахты обрушилась. Всех работников вывели на поверхность, но связь с тремя горняками отсутствовала, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на шахте имени Титова. Она была введена в эксплуатацию в июне 2017 года и является одной из самых новых в регионе.
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