Следователи возбудили дело о гибели рабочего на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Лобачевского, 120 Карта всех событий

Никулинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу столичного главка Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело после гибели рабочего на юго-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 13 февраля двое мужчин проводили строительные работы в многоквартирном доме на улице Лобачевского. В результате падения в шахту лифта мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Рабочий 1999 года рождения доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование по уголовному делу продолжается, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что строительная люлька сорвалась с высоты порядка 60 метров с высотного здания на юго-западе столицы. Инцидент произошел по адресу улица Лобачевского, дом 120. В результате погиб один человек.

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