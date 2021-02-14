Подмосковные школьники приняли участие в концерте в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Образцовый детский коллектив вокальной студии «Гармония» центра «Романтик» из подмосковного города Щелково принял участие в концерте в столичном Музее Победы.

Концерт состоялся в субботу, 13 февраля, в рамках всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».

Молодые таланты подготовили для посетителей музея интересную программу. В исполнении вокалистов прозвучали «Песенка фронтового шофера», «Синий платочек», «Родилась в России я» и другие популярные патриотические композиции.

Ранее жителям Москвы рассказали, в какие музеи и выставочные залы дети могут пойти бесплатно.

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