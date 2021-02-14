Подмосковные школьники приняли участие в концерте в Музее Победы
Образцовый детский коллектив вокальной студии «Гармония» центра «Романтик» из подмосковного города Щелково принял участие в концерте в столичном Музее Победы.
Концерт состоялся в субботу, 13 февраля, в рамках всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».
Молодые таланты подготовили для посетителей музея интересную программу. В исполнении вокалистов прозвучали «Песенка фронтового шофера», «Синий платочек», «Родилась в России я» и другие популярные патриотические композиции.
Ранее жителям Москвы рассказали, в какие музеи и выставочные залы дети могут пойти бесплатно.
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