Еще 1559 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве выявили 1559 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Таким образом, общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 956 178 человек.
Столица занимает лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 1099 пациентов с COVID-19, а на третьем — Московская область с 828 заболевшими.
Всего в России выявлено 14 185 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. Зарегистрировано 430 летальных исходов. Также известно, что за последние 24 часа выздоровели 15 194 пациента.
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