Иммунолог объяснил слова Мясникова о приближении новой смертельной пандемии

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Бояться возникновения новой пандемии какого-либо вируса не стоит, но нужно быть наготове и извлечь уроки из эпидемии COVID-19. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя слова доктора Александра Мясникова.

Ранее врач и телеведущий предупреждал, что следующая эпидемия будет опаснее коронавируса. По его словам, она может произойти из-за того, что вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку, а затем распространится уже и в человеческой популяции.

Как объяснил Болибок, вирусы гриппа достаточно хорошо изучены в отличие от коронавирусной инфекции, и лично он не видит проблем с созданием вакцины, как бы возбудители ни мутировали. Тем более после нынешней пандемии СOVID-19 люди начали более лояльно относиться к вакцинации.

— Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем. А вот с другими возбудителями предсказать все гораздо сложнее, — сказал эксперт.

Иммунолог напомнил, что после двух пандемий XX века («испанский» и «гонконгский» грипп в 1918–1920 и 1968 гг. соответственно — прим. «ВМ») эпидемия коронавируса привела к первой настолько серьезной пандемии в XXI веке, к которой оказались не готовы ни ВОЗ, ни органы здравоохранения отдельных стран.

Поэтому, помимо вакцин, считает специалист, необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и для перестройки в случае надобности промышленности, чтобы можно было быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.

Врач также добавил, что урок пандемии коронавируса приведет к тому, что будут созданы центры расширенного контроля за вирусными инфекциями.

— Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове, — резюмировал собеседник «ВМ».

Между тем эпидемия коронавируса в России продолжает идти на спад. По данным оперштаба, 13 февраля выявлен 14 861 случай заболевания, из которых 1963 — в Москве. При этом по всей стране вылечились от коронавируса 18 765 человек. Всего в России зарегистрировано 4 млн 57 тысяч случаев заболевания с марта 2020 года.

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