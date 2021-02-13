Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 2680 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще 2680 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

Анастасия Волоснова

Город

За последние сутки в Москве выздоровели после заражения COVID-19 еще 2680 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Прирост новых заболевших коронавирусом за минувшие 24 часа составил 1963 пациента. Среди них 737 человек были госпитализированы. Еще 67 москвичей с COVID-19 скончались.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 954 619 случаев заражения. Полностью выздоровели от коронавируса 867 780 человек, скончались — 14 290 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Биолог допустила, что вакцинированные могут бессимптомно переносить COVID-19

статистикапациенткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте