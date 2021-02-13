Еще 2680 человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выздоровели после заражения COVID-19 еще 2680 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Прирост новых заболевших коронавирусом за минувшие 24 часа составил 1963 пациента. Среди них 737 человек были госпитализированы. Еще 67 москвичей с COVID-19 скончались.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 954 619 случаев заражения. Полностью выздоровели от коронавируса 867 780 человек, скончались — 14 290 пациентов.

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