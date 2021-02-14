За сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 14 февраля. Общее число заболевших в стране с начала пандемии увеличилось до 4 071 883 человек.

За последние 24 часа случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в 85 регионах РФ. За сутки скончались 430 человек, выздоровели 15 194 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 1559. Также большое число инфицированных выявили в Санкт-Петербурге и Московской области —1099 и 828 соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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