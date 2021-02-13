Биолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 при потеплении

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С наступлением оттепели заболеваемость коронавирусной инфекцией может снова пойти в рост. Об этом в субботу, 13 февраля, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По мнению биолога, после перехода температуры воздуха через нулевую отметку количество новых случаев COVID-19 может возрасти. Такой вывод Баранова сделала на основе исследования, авторы которого изучали связь между заболеваемостью коронавирусом и погодными параметрами.

При этом Баранова выразила надежду, что «вакцинация подхватит», что позволит не допустить вспышки COVID-19 после потепления, сообщает РИА Новости.

Ранее главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавируса. Он обратил внимание на то, что в стране и, в частности, в Москве наблюдается снижение числа случаев госпитализаций с COVID-19.

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