Глава медрегулятора ЕС призвала привыкнуть к мысли о сосуществовании с коронавирусом

Коронавирусная инфекция останется с человечеством, к этому следует привыкнуть. Такое мнение выразила в субботу, 13 февраля, руководитель Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон.

Аммон отметила снижение темпов прироста новых случаев COVID-19, а также первых успехов в масштабной вакцинации от этого заболевания. Тем не менее, коронавирус «по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку», заявила глава медицинского регулятора Евросоюза.

— Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами, — цитирует Аммон РИА Новости.

Ранее в ВОЗ предположили, что коронавирусная инфекция могла появиться в центральном Китае раньше декабря 2019 года, когда о вспышке COVID-19 официально объявили китайские власти. Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек заявил, что для уточнения этого вопроса необходимо провести дальнейшие исследования.

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