Москвичам ответили на основные вопросы о чистке крыш от снега
Из-за сильного снегопада коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, работы при этом идут строго по регламенту.
В первую очередь коммунальщики начинают чистить дороги, тротуары и дворы, чтобы движение транспорта не было затруднено. Затем бригады приступят к очистке кровель.
Крыши, которые выходят на улицы, тротуары, пешеходные зоны, работники чистят спустя два дня после снегопада. В остальных местах — в течение трех дней.
В столице очистке подлежат металлические и скатные кровли домов с наружным водоотводом. Также чистят крыши промышленных, офисных и административных зданий. С плоских крыш снег не убирается. Перед уборкой рабочие обязаны оградить опасный участок специальной лентой, а все дверные проемы, выходящие в сторону сброса снега, должны быть закрыты.
Всегда во время чистки крыш работники скалывают наледь и сосульки, которые опасны не только для людей, но и для крыш. Они могут легко повредить отвесы и другие выступающие элементы на зданиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Столичный дептранс назвал участки дорог с самой сложной ситуацией утром 14 февраля