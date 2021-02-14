Москвичам ответили на основные вопросы о чистке крыш от снега

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Из-за сильного снегопада коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, работы при этом идут строго по регламенту.

В первую очередь коммунальщики начинают чистить дороги, тротуары и дворы, чтобы движение транспорта не было затруднено. Затем бригады приступят к очистке кровель.

Крыши, которые выходят на улицы, тротуары, пешеходные зоны, работники чистят спустя два дня после снегопада. В остальных местах — в течение трех дней.

Уборка снега в центре Москвы / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В столице очистке подлежат металлические и скатные кровли домов с наружным водоотводом. Также чистят крыши промышленных, офисных и административных зданий. С плоских крыш снег не убирается. Перед уборкой рабочие обязаны оградить опасный участок специальной лентой, а все дверные проемы, выходящие в сторону сброса снега, должны быть закрыты.

Всегда во время чистки крыш работники скалывают наледь и сосульки, которые опасны не только для людей, но и для крыш. Они могут легко повредить отвесы и другие выступающие элементы на зданиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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