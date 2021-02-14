Столичным жителям рассказали, как отметить День святого Валентина онлайн

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Жители столицы могут отметить День святого Валентина не выходя из дома. Московские площадки уже подготовили разнообразную онлайн-программу на 14 февраля.

В культурном центре «Загорье» пройдет спектакль «Что мы знаем о любви», который можно посмотреть на официальном YouTube-канале центра в 18:00.

В библиотеке № 195 можно посмотреть онлайн-мастер-класс, в рамках которого желающих научат создавать праздничные свечи. Увидеть его можно будет на YouTube-канале библиотеки.

Онлайн-проект «Москва с тобой» предлагает несколько вариантов проведения праздника. Один из них — приготовить оригинальный и вкусный десерт. Как это сделать, расскажет шеф-повар Виталий Истомин.

Кроме того, москвичей пригласили на виртуальную экскурсию. Отправиться в онлайн-путешествие приглашает Государственный музей А. С. Пушкина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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